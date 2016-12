Der Streckenabschnitt zwischen München- Pasing und Laim ist laut Bahn weiterhin gesperrt. Aktuell verkehren die S- Bahnen wie folgt:



Die Linie S 1 Freising/Flughafen verkehrt ab Feldmoching.



Die Linie S 6 in bzw. aus Richtung Tutzing beginnt bzw. endet in München-Pasing.



Die Linie S 8 in bzw. aus Richtung Herrsching beginnt bzw. endet in München-Pasing.



Die Linie S 8 in bzw. aus Richtung Flughafen beginnt bzw. endet am Münchner Ostbahnhof.



Die Linie S 2 Petershausen – Erding verkehrt auf dem Regelweg durch die Stammstrecke. Ebenfalls verkehren die S-Bahnen des 10-Minuten-Taktes der Linie S 2 Dachau – Markt Schwaben.



Die Linie S 3 in bzw. aus Richtung Mammendorf beginnt bzw. endet in München-Pasing.



Die Linie S 3 in bzw. aus Richtung Holzkirchen beginnt bzw. endet am Münchner-Ostbahnhof.



Die Linie S 4 in bzw. aus Richtung Geltendorf beginnt bzw. endet in München-Pasing.



Die Linie S 4 in bzw. aus Richtung Ebersberg beginnt bzw. endet in München-Laim.



Die Züge des Regionalverkehrs zwischen München-Pasing und München Hbf sind nicht mehr betroffen und verkehren mit Verzögerungen von bis zu 40 Minuten.



Wie lange das Ganze noch dauert, ist weiter unklar.