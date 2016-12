Bei der Untersuchung des Boeing-Absturzes nahe Donezk muss nach den Worten von Außenminister Frank-Walter Steinmeier geklärt werden, ob Kräfte aus Russland direkt am Abschuss des Flugzeugs beteiligt waren. «Die Täter und ihre Hintermänner dürfen nicht entkommen», sagte der SPD-Politiker der Zeitung «Bild am Sonntag». Die USA hegen den Verdacht, dass Aufständische das Flugzeug der Malaysia Airlines mit 298 Menschen an Bord mit einer Rakete abgeschossen haben und dabei von Soldaten aus Russland unterstützt wurden.

Scharfe Kritik übte Steinmeier am Verhalten der prorussischen Separatisten in dem von ihnen kontrollierten Absturzgebiet. Den Rebellen in der Ostukraine wird vorgeworfen, Bergungsarbeiten am Wrack zu erschweren. «Wer das behindert oder gar verweigert, hat entweder etwas zu verbergen oder kein Herz oder beides», sagte Steinmeier.