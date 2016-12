Als Reaktion auf den möglichen Abschuss des Passagierfluges MH17 in der Ostukraine wird in der EU der Ruf nach einem Waffenembargo gegen Russland lauter. »Waffenlieferungen an Russland sind schwer zu verteidigen», sagte Schwedens Außenminister Carl Bildt vor einem Treffen der EU-Außenminister am Dienstag in Brüssel. Die EU forderte zudem eine schnelle Aufklärung des Absturzes mit 298 Opfern.