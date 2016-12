Im Beisein von Angehörigen sind am Freitag zwei weitere Militärmaschinen mit Opfern des Flugzeugabsturzes in der Ostukraine im niederländischen Eindhoven gelandet. Es ist der dritte Transport in Folge aus dem ukrainischen Charkow. Eine australische und eine niederländische Militärmaschine brachten 75 Särge aus dem ukrainischen Charkow in die Niederlande. An der kurzen Zeremonie am Flughafen nahmen auch mehrere niederländische Minister und Vertreter anderer Herkunftsstaaten der Opfer teil.

Insgesamt sind nun 189 Särge mit menschlichen Überresten des abgestürzten Fluges MH17 in den Niederlanden. Für diesen Samstag wurde ein weiterer Transport von 38 Särgen angekündigt. Um wie viele Opfer es dabei geht, ist nicht ganz klar. Erst beim Öffnen der Leichensäcke können das die forensischen Experten feststellen.

Nach einer Schweigeminute trugen Soldaten die Särge aus den Militärmaschinen. In einer langen Kolonne sollten die 75 Leichenwagen die sterblichen Überreste nach Hilversum bei Amsterdam fahren. Dort sollen alle 298 Opfer des Absturzes identifiziert werden. Die meisten Opfer waren Niederländer.