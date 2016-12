In der Anklage geht es jetzt um "Buben-Ausflüge", die Harry S. unter dem Deckmantel des Roten Kreuzes in Augsburg organisiert hat. Er war dort jahrelang Chefarzt und Vorstandsmitglied. Laut Anklage dienten die Ausflüge nur dem Ziel, mit kleinen Buben allein unterwegs zu sein, um eine Gelegenheit zu haben, sie zu missbrauchen. Auch in diesen Fällen machte Harry S. Fotos. In einem Fall ist ungeklärt, ob das Opfer geschlafen hat oder ebenfalls betäubt worden war.