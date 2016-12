Augsburg: Prozessauftakt gegen Kinderarzt Harry S.

Harry S. räumt ein, später auch Kontakte ins sogenannte Darknet gehabt zu haben, also in Räume im Internet, in denen man sich weitgehend unbemerkt austauschen kann. Die großen Mengen an Kinderporno-Dateien erklärt Harry S. damit, dass er einfach immer weiter gesucht und heruntergeladen habe. Später habe er die Fotos und Videos stundenlang sortiert.