Die Opfer des Kinderarztes leiden zum Teil bis heute unter dem Missbrauch. Sie sind Bettnässer, lassen sich nicht von ihrer Mama in der Dusche waschen; haben Angst, im Freien zu spielen. Einige Jungs sind in der Schule merklich schlechter geworden und besuchen bis heute eine Psychotherapie. Lesen Sie hier den ganzen Bericht "So perfide ging Kinderarzt Harry S. vor" von Holger Sabinsky-Wolf.