Alexander Hold: Ein Fernsehrichter fürs Schloss Bellevue

Gleich mehrfach täglich kommt er in die deutschen Fernsehstuben, um Recht zu sprechen - und das, obwohl schon seit Jahren keine neuen Folgen der Sat.1-Gerichtsshow Richter Alexander Hold mehr produziert werden. Bei mehr als 2000 abgedrehten Episoden fallen Wiederholungen wohl nicht auf. Eine Eigenschaft des TV-Richters Hold sei für das höchste Staatsamt wichtig: Er sei der, der am Ende immer klar entscheide. «Und der vor allem das, was er entscheidet, auch erklärt.» Daran fehle es in der großen Politik, meint der Jurist, der auch im wahren Leben Richter ist. «Ich habe das Gefühl, dass wir gerade alle so ein bisschen das Vertrauen verlieren in unser Gemeinwesen, das Vertrauen in unsere große Politik, den Rechtsstaat, in die europäische Idee.» Seine Chancen auf den Einzug ins Schloss Bellevue sind allerdings gleich null.