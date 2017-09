Bundestagswahl 2017 Live

UPDATE Nach der Wahlniederlage wird die SPD nach den Worten von SPD-Vize Manuela Schwesig in die Opposition gehen. "Für uns endet heute die große Koalition", so die SPD-Politikerin. Das sei ein schlimmes Ergebnis für ihre Partei. Auch Bundestagsfraktionchef Thomas Oppermann erklärt, die SPD werde in die Opposition gehen. Er kenne niemanden in der Partei, der nach dem Ergebnis die große Koalition fortsetzen wolle, so Oppermann.