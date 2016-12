Die Bürger haben sich nun also in Memmingen und im Unterallgäu für den Kauf der Flächen am Flughafen Memmingerberg entschieden. Zwar wurde in Memmingen die erforderliche Stimmenzahl nicht erreicht. Doch damit bleibt der Stadtratsbeschluss für den Flächenkauf gültig. Im Unterallgäu votierten die Wähler mit der nötigen Stimmenzahl für den Grundstückskauf, der damit auch dort beschlossene Sache ist.



Wir beenden nun unsere Live-Berichterstattung zu den Bürgerentscheiden.