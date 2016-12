Wichtiger Hinweis an alle Kinder bis zehn Jahre: Am Mittwoch, 1. Juli, findet von 14.30 Uhr an der große Kindernachmittag beim Frundsbergfest statt. Im Stadtgraben sind Spiele für Euch vorbereitet. Auch das Frundsbergpaar wird vorbeischauen. Ihr könnt Euch mit Anna von Lodron und Georg von Frundsberg fotografieren lassen. Wir von der Lokalredaktion der Mindelheimer Zeitung sind auch dabei. Wir sind schließlich Mitveranstalter. Wir freuen uns auf Euch! Eintrift ist frei.