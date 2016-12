Beflügelt von Wiesnbesuch und Biergenuss hat ein Taxi-Gast in München kurzerhand das Steuer übernommen. Während der echte Taxifahrer verdutzt auf der Straße stehen blieb, fuhr der Oktoberfestbesucher aus Australien zum Chinesischen Turm im Englischen Garten. Dort gibt es einen berühmten Biergarten - der aber am frühen Montagmorgen geschlossen hatte. Der Mann legte sich in ein leeres Schankhäuschen und schlief erst einmal seinen Wiesn-Rausch aus.

Wie die Polizei mitteilte, war der 30 Jahre alte Fahrgast unweit der Wiesn in das Taxi gestiegen. Bei einem Hotel in Schwabing stieg er aus, ohne zu zahlen. Als ihm der Taxifahrer folgte, drehte der Australier auf dem Absatz um, stieg in das Taxi, bei dem der Zündschlüssel steckte und fuhr davon. Der Taxler alarmierte die Polizei, die zunächst nur das verlassene Taxi entdeckte - der Motor lief noch. Der Australier wurde festgenommen.