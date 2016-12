Ein 52-jähriger Münchener ist am Dienstagnachmittag in einem Festzelt mit einem Joint erwischt worden. Da er die Angabe seiner Personalien verweigerte, sollte er zur Feststellung seiner Identität auf die Wiesnwache gebracht werden. Laut dem Polizeibericht verhielt er sich von Anfang an aggressiv. Auf dem Weg zur Dienststelle blieb er unvermittelt stehen. Dann riss er sich aus dem Polizeigriff, in dem er sich befand, los und schlug auf die Polizisten ein. Ein Beamter erlitt eine Schnittverletzung am Arm, welche ihm durch die Armbanduhr des 52-Jährigen zugefügt wurde. Daraufhin musste der Mann von den Polizeibeamten fixiert werden. Hierbei trat er einem der Beamten in den Bauchbereich. Der Mann wurde schließlich an Händen und Füßen gefesselt auf die Wiesnwache gebracht.