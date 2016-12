Missverständnis auf der Wiesn: Ein 40-jähriger Münchner kaufte sich am Samstag eine Fischsemmel. Die Verkäuferin packte dabei versehentlich eine Gummifischsemmel ein, die eigentlich als Dekoration gedacht war. Der Münchner bemerkte erst zu Hause die Verwechslung. Er echauffierte sich so sehr über die Fischsemmel, dass er mit dem Taxi zurück zur Wiesn fuhr, um die Verkäuferin zur Rede zu stellen. Das Personal entschuldigte sich und bot dem Wiesngast mehrere Fischsemmeln sowie das Taxigeld als Wiedergutmachung an. Der Münchner schimpfte sich so sehr in Rage, dass die Polizei den Streit schlichten musste.