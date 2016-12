Christkindlesmarkt und Derby: Die Stadtwerke rüsten sich für einen Ansturm. Anders als an Samstagen üblich, fahren Buss und Straßenbahnen vor Weihnachten häufiger: Zwischen 9 und 18.30 Uhr verkehren alle Straßenbahnen im 5-Minuten-Takt, also doppelt so oft wie an gewöhnlichen Samstagen. Die Buslinien 22 und 23 fahren ab 15 bis 19 Uhr im 20-Minuten-Takt. Zusätzlich verkehrt in der Zeit ein Pendelbus zwischen Schlössle, Klausstraße und Kleesiedlung.