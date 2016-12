Das Wacken Open Air 2014 ist ausverkauft hieß es nach weniger als 48 Stunden nach dem Ende des Wacken Open Air 2013. "So schnell waren die 75.000 Tickets noch nie weg", teilen die Veranstalter mit. Bereits zum neunten Mal in Folge konnte das größte Heavy Metal-Festival damit den Sold Out vermelden. Da waren auf dem Acker in Wacken die Folgen des Festivals noch gar nicht beseitigt.