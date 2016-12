Bei Dominik Reinhardt werden in Walchsee besondere Erinnerungen wach. Dort gab der jetzt 29-Jährige im Juli 2009 seinen Einstand beim FCA. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion wurde er vom 1. FC Nürnberg, bei dem er am Tag vorher im Trainingslager am Bodensee noch trainierte, verpflichtet. Bereits am selben Abend trug Reinhardt dann in einem Testspiel gegen den schottischen Zweitligisten FC Dundee das Trikot des FC Augsburg. Lang ist’s her. Mittlerweile zählt der Franke in Augsburg fast schon zum Inventar. Obwohl in der vergangenen Runde keinen einzigen Punktspieleinsatz verbuchte, verlängerte er seinen Vertrag bis zum 30. Juni des kommenden Jahres. „Wir freuen uns, dass Dominik Reinhardt bei uns bleibt. Er passt nicht nur menschlich, sondern auch fußballerisch ins Team. Auf ihn ist immer Verlass, sowohl auf als auch außerhalb des Fußballplatzes“, sagt FCA-Trainer Markus Weinzierl. Und in diesen Tagen stehen die Chancen, zu spielen, für Reinhardt nicht schlecht. Die potenziellen Rechtsverteidiger-Kandidaten Paul Verhaegh und Ronny Philp stehen derzeit nicht zur Verfügung, „vielleicht ist das eine Chance für mich“, erklärt Reinhardt. Beim 2:1-Sieg gegen Stade Rennes am vergangenen Freitag durfte er schon mal durchspielen.