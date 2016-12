Wenn das mal kein gutes Omen ist: Der FC Augsburg ist gegen Athletic Bilbao zum Auftakt der Europa League klarer Außenseiter - etwas Glück kann den Schwaben daher nicht schaden. Geschäftsführer Peter Bircks hat jedenfalls schon ein gutes Zeichen für die Partie am Donnerstag ausgemacht: Auf dem Flug nach Spanien erzählte er am Mittwoch über die Lautsprecher, dass drei der Flugbegleiterinnen an Bord im Sommer 2014 schon die deutsche Nationalmannschaft nach deren WM-Triumph nach Hause gebracht hätten. "Wir freuen uns, mit so einer Glücksbringer-Crew fliegen zu dürfen", sagte Bircks unter dem Geraune von Spielern, Betreuern und Sponsoren.