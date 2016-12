Güterwaggons stehen auf einem Güterbahnhof bei Kornwestheim in BadenWürttemberg. Foto: Foto: Sebastian Kahnert, dpa



Die Deutsche Bahn will während des Rekordstreiks der Lokführer etwa die Hälfte ihres Schienen-Güterverkehrs aufrechterhalten . Das sagt Markus Hunkel, Vorstand Produktion bei der Gütersparte DB Schenker Rail, in Frankfurt. Für die Kunden im In- und Ausland bedeute der Ausstand Verspätungen und Einschränkungen des Bahn-Angebots. Man werde aber erneut alles tun, um in enger Kommunikation mit den Kunden die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. Im Schnitt sind werktags etwa 5000 Züge von DB Schenker Rail in ganz Europa unterwegs.