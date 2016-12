Kein Zug in Sicht: Leere Gleise am Münchener Hauptbahnhof. Foto: Simon Ribnitzky, dpa

In Bayern fielen in den ersten Stunden des Streiks laut Bahnangaben rund 50 Prozent der Regionalzüge aus. «Wir haben wie geplant auf Ersatzfahrpläne umgestellt», sagte ein Bahn-Sprecher in München. Die S-Bahnen in der Isarmetropole und in Nürnberg fahren auf allen Linien im Stundentakt , die S8 zum Münchner Flughafen alle 20 Minuten.