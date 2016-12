Fußballfans und die Besucher der Mauerfall-Feiern in der Hauptstadt kommen an diesem Wochenende mit der Bahn nur schwer ans Ziel . Wegen des Streiks sei deutschlandweit das Zugangebot zu den Bundesliga-Spielen ebenso wie der S-Bahn-Verkehr in Berlin sehr eingeschränkt, so ein Bahnsprecher. Mit Ersatzfahrplänen will das Unternehmen während des viertägigen Streiks etwa ein Drittel des Betriebs aufrechterhalten . «Das ist ein enormer Kraftakt für unsere Kollegen. »