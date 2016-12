Der Bahn-Streik trifft sogar die Kunst: Um dringende Termine vor der großen Oskar-Schlemmer-Ausstellung einhalten zu können, müssen verschiedene Bilder-Kuriere von der Bahn auf Flugzeuge umgebucht werden. Das berichtet die Stuttgarter Staatsgalerie. So solle eine Kurierin des Bauhaus-Archivs in Berlin am kommenden Montag eine ganze Reihe von Leihgaben auspacken. Sie fliegt nun, statt mit der Bahn zu kommen - was beim kurzfristigen Buchen mehrere Hundert Euro teurer sei.