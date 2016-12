DB-Personalvorstand Weber fordert die GDL auf, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren. «Wir können sehr schnell, heute, morgen, am Wochenende sprechen, aber die Gesprächsbereitschaft vermisse ich in der Tat auf Seiten der GDL.»



Man könne schlecht über die Medien zu einer Verständigung kommen. «Wir haben seit Wochen und Monaten keinen einzigen erkennbaren Schritt, wie es in Tarifverhandlungen üblich ist, aufeinander zu.» Das sei das Wesen von Tarifautonomie und Tarifverhandlungen, dass Forderungen in der Welt seien, «die nie zu 100 Prozent zu erfüllen sind». Die beteiligten Parteien müssten nach Kompromissen suchen.