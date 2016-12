Vom Bahnstreik betroffene Fans des FC Bayern und des Hamburger SV können am Wochenende in einen «Sonderzug» der etwas anderen Art umsteigen. Der Nutzfahrzeughersteller MAN stellt für die Fans kostenlos insgesamt zehn Busse bereit, die im Korso zu den Auswärtsspielen der Münchner nach Frankfurt und des HSV nach Wolfsburg fahren werden. Auch wenn das Nord-Derby am Sonntag stattfindet, wenn der Streik bereits vorbei ist, bleibe das Angebot bestehen, teilte das Unternehmen mit. Das Spiel in Frankfurt findet am Samstagnachmittag statt.