Spannende Diskussion im Supermarkt in der Maxstraße. Zwei Polizisten weisen das Personal darauf hin, dass keine Glasflaschen auf die Maxstraße dürfen. Was tun? Verkaufsverbot für Glasflaschen? Man einigt sich vorerst darauf: Wer die Flasche Bier nach Hause nehmen will, kriegt sie. Wer sie zum fest nehmen will, nicht.