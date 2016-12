Die Polizei meldet am Donnerstag zudem eine versuchte Vergewaltigung einer 20-Jährigen. Die Münchnerin war nach dem Besuch des Oktoberfestes gegen 19.50 Uhr allein auf den Heimweg in Richtung S-Bahnhof Hackerbrücke. Sie wurde plötzlich von einem Unbekannten von hinten angefallen und in ein Gebüsch gezogen. Der Mann griff ihr unter den Dirndlrock, zerriss ihr die Bluse und den Slip und fasste ihr in den Genitalbereich. Die 20-Jährige wehrte sich laut Polizei und begann zu schreien. Daraufhin ließ der Mann von ihr ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 1.75 Meter groß, 30 Jahre alt, schlanke Figur, dunkle Haare. Hinweise bitte an die Polizei unter 089/2910-0.