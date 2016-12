Dunkel-Wiesn: Versuchte sexuelle Übergriffe überschatten Volksfest



Neben Liebe, Heiterkeit und Bier gibt es auch schlimme Seiten auf dem größten Oktoberfest der Welt. So registrierte die Polizei in den vergangenen Tagen zahlreiche versuchte sexuelle Übergriffe. Am gestrigen Montagmorgen kurz nach Mitternacht war eine 32-Jährige auf dem Weg zur Wiesn, um sich dort mit einem Bekannten zu treffen. Sie wurde unterwegs von hinten angefallen. Der Täter zerrte ihr laut Polizeiangaben die Hose herunter und versuchte, sie zu vergewaltigen. Die 32-Jährige begann laut zu schreien und leistete massive Gegenwehr. Sie konnte schließlich fliehen. Der 19-jährige Täter wurde von zwei Wiesn-Besuchern festgehalten und der Polizei übergeben. Er wurde festgenommen und wurde dem Haftrichter vorgeführt.

Bereits am Dienstag vor einer Woche wollte eine 24-Jährige gegen 23.00 Uhr von der Wiesn in den nahgelegenen Wiesn-Klub auf der Theresienhöhe laufen. Hinter ihr gingen zwei

unbekannte Männer und pfiffen ihr hinterher. Die Frau bekam Angst und suchte Schutz unter einem Baum vor dem Klub. Dort packten die beiden bisher unbekannten Täter sie von hinten und drückten sie gegen den Baum. Einer der beiden fasste ihr nach Angaben der Polizei unter den Rock und wollte ihr die Unterwäsche herunterreißen. Die 24-Jährige wehrte sich. Ein Passant bemerkte das Geschehen und kam ihr zu Hilfe. Die beiden Unbekannten flohen in Richtung Theresienwiese. Die Polizei bittet die Bürger um Hinweise unter der Telefonnummer Tel. 089/2910-0.