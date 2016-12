Und hier noch ein paar weitere Fakten, die die UEFA zu der Partie zusammengestellt hat:



- Liverpool ist in der laufenden Saison in Europa noch ungeschlagen (2 Siege, 4 Unentschieden), vier Partien auf kontinentaler Ebene wurden unter Klopp absolviert (2 Siege, 2 Remis).



- Liverpools Linksverteidiger Alberto Moreno und Augsburgs Mittelfeldspieler Piotr Trochowski waren von 2012 bis 2014 Teamkollegen bei Sevilla FC.



- Dominik Kohr und Liverpools Emre Can waren 2013/14 Teamkollegen bei Bayer 04 Leverkusen.



- Augsburgs südkoreanischer Stürmer Ji Dong-won stand während Klopps Amtszeit in Dortmund beim BVB unter Vertrag. Zwischen 2011 und 2014 bestritt er 24 Premier-League-Spiele für Liverpools Ligakonkurrenten Sunderland AFC und erzielte dabei zwei Tore.