Der FC Augsburg kommt ja derzeit aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Erst das Fußball-Wunder von Belgrad, dann der Last-Minute-Erfolg in der Bundesliga gegen Schalke 04 und im DFB-Pokal wartet Borussia Dortmund - die Feiertage sollten für Weinzierls Team so kurz vor der Winterpause kein Ende nehmen. "Die Mannschaft glaubt immer an sich, sie gibt sich nie auf, fightet bis zum Schluss, zieht ihr Spiel durch", hielt Außenverteidiger Markus Feulner eine Lobrede auf die Augsburger. Das zeige "den wahren Charakter dieser Mannschaft".