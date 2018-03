: Ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg muss entschärft werden. Möglicherweise liegt in unmittelbarer Nähe der Bombe noch eine zweite, die ebenfalls unschädlich gemacht werden muss. Das hat massive Auswirkungen auf die Bewohner in der Kernstadt: Rund 12.600 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen – und das für etliche Stunden. Die Evakuierung beginnt nach Angaben der Polizei am Sonntag um 8.30 Uhr. Bereits eine halbe Stunde vorher werden alle Straßen, die sich in der Sicherheitszone befinden, für die Dauer der Entschärfung gesperrt.