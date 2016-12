In Wien warteten am Samstagnachmittag nach Angaben des ORF 1100 Flüchtlinge auf ihre Weiterfahrt. Rund 700 Menschen stünden am Westbahnhof, rund 400 am Hauptbahnhof , hieß es. Viele seien dann mit zwei Sonderzügen Richtung Deutschland weitergefahren, ein dritter Sonderzug sollte nach Angaben der ÖBB noch am Samstag abfahren. Jeder der Sonderzüge bietet Platz für 400 Fahrgäste.