Die Technische Universität München (TUM) öffnet in einem Sofortprogramm ihre Studienangebote für Flüchtlinge, die in ihrer Heimat ihr Studium nicht fortsetzen konnten. Ab Oktober könnten sie als Gasthörer deutsch- oder englischsprachige Kursmodule kostenfrei besuchen, um den Anschluss an das deutsche Bildungssystem zu finden, teilte die TUM am Freitag mit. Ein Mentorenprogramm solle die Neuankömmlinge begleiten. Ein festes Kontingent an Plätzen ist nicht vorgesehen; die TUM will zunächst abwarten, wie viele Flüchtlinge Interesse zeigen.