Hobbygärtner bringen Energie:

„ 'Die geben

richtig was her', sagt ein Angestellter der Abfallverwertung Augsburg, als er

gegen ein Stück Kohl in der Lagerhalle der Biogasanlage tritt. Die Augsburger

bringen hier ihren Gartenabfall, wie Äste, Laub oder eben Früchte und Gemüse,

was nicht genießbar ist. Der Experte sagt, dass im Herbst besonders viel Biogas

in der Anlage entsteht, weil viele Hobbygärtner ihre Äpfel und andere Früchte

herbringen. Und diese vergären besonders gut. Die Moral von der Geschicht‘:

‚Was der Apfelgärtner an faulen Früchten vom Boden auflas, wird später zum

richtig guten Biogas. ‘ “ (Foto :

László Dobos)