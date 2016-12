Auch die rechtskonservative Alternative für Deutschland (AfD) ist mit von der Partie. Die Partei kritisiert zwar häufig die «Altparteien», beteiligt sich jedoch mit Elan am Aschermittwoch-Schaulaufen der Etablierten: Ihr Vorsitzender Bernd Lucke will es sich nicht entgehen lassen, in Osterhofen der Bundesregierung und den Oppositionsparteien die Leviten zu lesen.