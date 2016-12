Was passiert eigentlich bei den Linken? Dort spricht Gregor Gysi und fordert Angesichts der Finanzkrise in Griechenland eine einheitliche Steuerpolitik in der gesamten EU. So sollten Staatsbürger, die im Ausland leben, weiter im Heimatland steuerpflichtig bleiben, wie dies in den USA Gesetz sei, so der Oppositionsführer. « Warum können wir das nicht endlich in Deutschland einführen?» Auch die anderen europäischen Länder sollten eine Steuererklärungspflicht für Bürger im Ausland beschließen, fordert er. Zudem sollte es in der Bundesrepublik Steuersenkungen für die Mitte der Gesellschaft geben.