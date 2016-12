Live-Blog: Fliegerbombe an der JVA in Gablingen entdeckt

Guten Morgen aus der Online-Redaktion und aus Gablingen. Wir berichten hier in den kommenden Stunden über die Suche nach einer Fliegerbombe und anderen Kampfmitteln auf einem Gelände in Gablingen im Kreis Augsburg. Das betroffene Grundstück liegt nahe Wohnhäusern in Gablingen - und nahe der neuen Justizvollzugsanstalt in Gablingen. Auch deshalb sind die Behörden auf alles vorbereitet - sollte eine Evakuierung der JVA nötig werden, wäre das mit großem Aufwand verbunden.