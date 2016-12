Apple Pay kommt ins Web und kann damit auch am Mac zum Einkaufen verwendet werden. Das Bezahlsystem ist aber in Deutschland bislang nicht verfügbar. Demnächst werde Apple Pay in Frankreich und in der Schweiz starten, kündigt der Konzern an. Bisher war Apple Pay in Europa in Großbritannien verfügbar. Zu einem Starttermin in weiteren europäischen Ländern werden keine Angaben gemacht.