Live: Bundespräsident Gauck verzichtet auf zweite Amtszeit

Immer wieder fallen die Worte «Ruhe und Bedacht». Auch bei Unionsfraktionschef Volker Kauder .

«Dies gebietet der Respekt vor dem höchsten deutschen Staatsamt, das Joachim Gauck gegenwärtig in so hervorragender Art und Weise ausfüllt», so der CDU-Politiker.

Gaucks Entscheidung zum Verzicht auf eine zweite Amtszeit sei von größtem Verantwortungsgefühl, aber auch Menschlichkeit getragen , erklärt Kauder.

Der Präsident werde auch den Rest seiner Amtszeit bis zum Februar so gestalten wie die ersten vier Jahre.