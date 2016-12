Das halbe Stündchen mit Marco Reus (Borussia Dortmund) und Mario Götze (FC Bayern München) im Pressezelt versuche ich mal so zusammenzufassen: Sie fühlen sich offenbar sehr, sehr wohl im Trainingslager, sie wünschen dem Sami alles, alles Gute für das Champions-League-Finale heute Abend und weil das Turnier in Brasilien für sie die erste WM ist, ist sie etwas ganz, ganz Besonderes. Ach ja, die schwarzen Steinchen in den Ohren sahen bei Marco und Mario auch gleich aus. Durch das Wortsieb sind auch noch diese Begriffe gefallen: Vorfreude (pure), Hoffnung (große), Verhältnis (gut), Ziel (groß). Alles in allem: Das klingt doch sehr, sehr positiv.