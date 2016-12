i>Sonntag, 8. Juni 2014: Der Blutzoll von Santo André



Diese Fußball-Weltmeisterschaft wird das achte große Turnier sein, von dem ich als Journalist berichten werde. 1998, in Frankreich die WM, war meine Premiere. Ich war alleine auf Achse, reiste mit dem Auto quer durch die Nation, wohnte mit dem späteren DFB-Mediendirektor Harald Stenger in einem kleinen Hotel im Hinterland von Nizza. Damals gab’s im Medienzentrum täglich Nudeln und tatsächlich einen (!) Computer mit Internetanschluss. Wenn ich Texte nach Hause in die Redaktion übermitteln wollte, ging das nur über das Handy. Ich kann mich an das Halbfinale zwischen Brasilien und Holland erinnern, nach dem Elfmeterschießen rannte ich mit meinem Laptop aus dem Stadion auf den Parkplatz, weil ich nur dort eine Telefonverbindung zustande brachte. Heute gibt es Internet in jeder Ecke der Welt, sie wimmelt nur so vor W-LAN und Hotspots, und die kleinen Smartphones in unserer Hosentasche haben wahrscheinlich annährend die Rechenleistung des NASA-Zentrums in Houston.



Die erste Etappe dieser WM ist geschafft: Wir sind gut in unserem Quartier in Santo André angekommen. Der Flug mit der Mannschaft im A-340 von Frankfurt nach Salvador begann mit einem Scherz des Piloten über das Bordmikro: „Wir lassen Portugal rechts liegen und Ghana links . . .“ Ob Lahm und Co. gelacht haben, wissen wir nicht. Obwohl im gleichen Flugzeug, waren die Berührungspunkte gleich null. Die Nationalspieler entspannten sich vorne in der Business-oder First-Class auf ihren Liegesitzen mit Röschen auf der Ablage, wir saßen Holzklasse. Selten allerdings empfand ich ein Sprichwort passender als dieses: Die Zeit verging wie im Flug. Die über zehn Stunden in der Luft waren extrem entspannend. Es gab gratinierten Ziegenkäse, exotische Pasta und zum Frühstück vor dem Landeanflug auf Brasilien Croissants mit Himbeermarmelade.



In Salvador landeten wir um 3.30 Uhr Ortszeit in der Nacht und mussten umsteigen auf einen Linienflug nach Porto Seguro. Die fünf Stunden Wartezeit bis zum Abflug nutzen wir sogleich zur Akkreditierung. Denn ohne diesen Ausweis sind Menschen im Universum des Fußball-Weltverbandes FIFA ein Nichts. Wir nahmen uns zu viert ein Taxi, und das war eine wunderbare Idee. Uns fuhr Carlos Bloom („Wie Orlando Bloom“), ein 51-jähriger Brasilianer mit polnischen Wurzeln und sehr gutem Englisch. Die 20-Kilometer-Tour zur Akkreditierungsstelle direkt am Stadion war herrlich unterhaltsam und wie eine kleine Stadtrundfahrt. Carlos erzählte viel vom brasilianischen Lebensgefühl und davon, dass eine Nation ohne Kultur nicht existieren könne, er erzählte von seinen vier Kindern und seinen Reisen, die ihn auch einst nach München, Ingolstadt und Eichstätt geführt hatten. Alles ging glatt, die Akkreditierungsstelle hatte sogar extra für die deutschen Journalisten in der Nacht geöffnet.



Eine Fährfahrt, das erste Training, das erste Bier in Brasilien, all das rundete diesen ereignisreichen ersten Tag ab, bevor früh die Dämmerung hereinbrach und die Moskitos am Rio Joao da Tiba ihre Jagd begannen. Es soll frisches Blut angekommen sein.



Erkenntnis des ersten Tages: Um 17.15 Uhr wird es Nacht.