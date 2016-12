Co-Bundestrainer Hansi Flick hat den Spruch bekannt gemacht, erfunden hat ihn ein Chemieprofessor aus Deutschland. Lest hier das Interview dazu:



„Deutschland ist reif für den Titel“



Wie der Chemie-Professor Quadbeck-Seeger das WM-Motto „Ein guter Anfang braucht Begeisterung, ein gutes Ende Disziplin“ erfunden hat





Das Gespräch führte Achim Muth





Hans-Jürgen Quadbeck-Seeger (75) ist ein Mann der Wissenschaft und ein Freund der Aphorismen, der Sinnsprüche. Er leitete die Abteilung Forschung des Chemieunternehmens BASF in Ludwigshafen und war Präsident der Gesellschaft Deutscher Chemiker. Die Bundesregierung berief ihn bei der Diskussion um die Gentechnologie in eine Enquete-Kommission, er ist auch Träger des Bundesverdienstkreuzes. Seit seiner Pensionierung widmet sich Quadbeck-Seeger mit Vorliebe der Verfassung von Sinnsprüchen. Ein Gespräch über Innovation und Fußball.



Herr Quadbeck-Seeger, hier im Trainerzimmer des deutschen WM-Quartiers hängt ein Banner mit einem Spruch: „Ein guter Anfang braucht Begeisterung, ein gutes Ende Disziplin.“ Kommt er Ihnen bekannt vor?



Quadbeck-Seeger: Ja natürlich, der ist von mir.



Wussten Sie, dass Bundestrainer Joachim Löw und sein Team ihre WM-Mission unter dieses Motto gestellt haben?



Quadbeck-Seeger: Nein, aber das freut mich natürlich sehr. Ich hatte bei BASF sehr viel mit Innovation zu tun und dabei festgestellt, dass viele Projekte scheitern, weil die Begeisterung dafür im Alltag nachlässt. Wenn eine gute Idee Realität werden soll, braucht es im Anschluss eine extrem gute Planung. Phantasievolle Menschen aber machen das oft nicht. Deshalb braucht es Disziplin. Sie ist extrem wichtig, auch im Sport, wie ich finde.



Können Sie sich erinnern, wann Sie den Spruch erfunden haben?



Quadbeck-Seeger: Sehr gut sogar. Das war Anfang der 90-er Jahre, wir hatten in einem großen BASF-Projekt eine kritische Phase. Es war deutlich zu spüren, dass wir einen Wandel der Anforderung brauchten. Wir hatten die Idee, aber nun war Verlässlichkeit und große Disziplin gefragt. Das alles habe ich in diesem Satz niedergeschrieben.



Und nun hängt er in einem Zimmer im brasilianischen Santo André und soll den Weg weisen zum deutschen WM-Titel.



Quadbeck-Seeger: Verrückt, ja. Aber Konzepte im Fußball sind ja auch eine Art Innovation. Im Sport ist am Anfang bei schnellen Erfolgen auch gleich Begeisterung da. Aber um eine Idee langfristig zum Erfolg zu führen, dazu gehört Charakter und die Fähigkeit, an sich und seinen Plan zu glauben. Wenn das Projekt am Ende dann tatsächlich zum Ziel führt, steht idealerweise die Bescheidenheit.



Verfolgen Sie die Fußball-WM?



Quadbeck-Seeger: Natürlich. Ich finde Fußball als Mannschaftssport extrem interessant. Es gibt so viele Einflüsse, wie wirken die sich aus? Welche kleinen Steinchen muss ich bewegen, damit es ein stimmiges Gesamtbild gibt? Das Phänomen der anfänglichen Begeisterung mit einem anschließenden Verlust an Disziplin ist im Fußball sehr ausgeprägt.



Wie finden Sie Bundestrainer Joachim Löw?



Quadbeck-Seeger: Ich hege große Sympathien für ihn. Er strahlt Ruhe und Souveränität aus, kann gut mit Menschen umgehen. Und er hat einen Plan. Er wäre mit Sicherheit auch ein guter Manager in der Wirtschaft geworden.



Wird die deutsche Mannschaft mit Ihrem Motto Weltmeister?



Quadbeck-Seeger: Ich finde, sie ist auf jeden Fall reif für den Titel, ja. Die Chemie in der Mannschaft stimmt. Dieses Urteil erlaube ich mir als Chemiker.