Deutschland bleibt seiner Tradition treu. Bis auf wenige Ausnahmen war das zweite Gruppenspiel stets nicht berauschend. Ein Stück weit war die Partie auch ernüchternd. Bin gespannt, was die Spieler sagen. Ob es etwas mit der hohen Temperatur zu tun hatte, dass nicht so viel Dynamik im Spiel war. Ich verabschiede mich jetzt und gehe in den Katakomben auf Stimmenjagd.