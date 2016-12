Samstag, 21. Juni: Titsch. Titsch. Titsch. Fortaleza.



Sie kennen das. Flache Steine, die nach einem Schleuderwurf übers Wasser titschen. In etwa so bin ich nach Fortaleza gereist. Erst Porto Seguro. Dann Salvador. Dann Recife. Dann Fortaleza. Titsch. Titsch. Titsch. Das war nötig gewesen, weil ich diesmal nicht auf dem Tagescharter des DFB-Reisebüros untergekommen war. Zu viel Andrang , hieß es. Also bin ich mit Gregor und Kai, mit Oliver und Guido, und natürlich mit Marko nach Fortaleza getitscht. Wunderbarerweise hatte uns unsere Wirtsfamilie aus der Pousada wieder Brotzeittüten mitgegeben. Darin diesmal: Selbstgebackene Apfelküchlein und kleine Mürbeschnecken mit Schinkenstreifen.



Fortaleza also. Eine Stadt an der nordöstlichen Atlantikküste. Schöne Strände. Über zwei Millionen Einwohner. Irgendwo habe ich gelesen, dass seit Beginn der Wetteraufzeichnung im Jahr 1961 die Temperatur hier noch nie unter 19,7 Grad Celsius gefallen sei. Nie. An keinem einzigen Tag. Sozusagen der Hotspot Brasiliens. Wir nahmen uns zwei Taxis zum Stadion, hatten aber nur einen Parkschein. Sie ahnen es. An der Absperrung zur Bannmeile rund ums Stadion kam nur das Taxi mit dem Parkschein durch. Ich saß im anderen. Klasse. Der Fahrer versuchte es auf zwei Schleichwegen. Ohne Erfolg. Irgendwann schmiss er uns an einer Absperrung raus.



Gerade als wir in der dampfenden Hitze den Drei-Kilometer-Fußmarsch starten wollten, wurde ein Jeep mit Parkschein durchgewunken. Ich hielt mehr zum Spaß den Daumen raus. Der Fahrer hielt an. Es war ein freundlicher Brasilianer mit viel Platz im Auto. Oh, obrigado! Er fuhr uns nahezu bis zum Stadioneingang, wo wir witzigerweise unsere Kollegen aus dem anderen Taxi trafen. Ja, das Spiel.2:2 geht in Ordnung. Bei einer WM, ich zahle freiwillig zwei Euro ins Phrasenschwein, werden Fehler eben bestraft. Und Fehler haben die Deutschen dann doch ein paar zu viel gemacht. Plötzlich droht ein Endspiel gegen die USA.



Gewinner gab es trotzdem: Miro Klose, der sein 15. WM-Tor schoss und den Rekordschützen Ronaldo damit einholte. Bastian Schweinsteiger, der nach seiner Einwechslung richtig Schwung ins deutsche Spiel brachte. Per Mertesacker, der 100. Länderspiel machte. Eine Einzelkritik folgt noch. Mit dem Mediashuttle fuhren wir dann am Abend zu unserem Hotel in Strandnähe. Zum Flanieren reichte die Zeit nicht. Wir müssen aber in der Nähe der brasilianischen Schinkenstraße logieren. Hier fährt ständig eine bierberauschte Gesellschaft in einer Art Straßenbahn auf und ab. So jetzt geht’s ins Bett. Morgen in aller Herrgottsfrühe wird zurück nach Porto Seguro getitscht.



Erkenntnis des 12. Tages: . . . und jetzt gegen Klinsmann!