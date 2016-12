Sonntag, 22. Juni: Prüfung zur Trainerausbildung



Kleiner Nachtrag noch an dieser Stelle über unseren Rückreisetag. Etwas kompliziert. Etwas lang. Drei Stunden von Fortaleza nach Sao Paulo geflogen. Drei Stunden Aufenthalt. Schließlich Zwei-Stunden-Flug nach Porto Seguro. Was dabei auffällt: Bislang läuft der Transport in Brasilien sehr reibungslos und extrem gechillt. Bis auf einen Stau beim ersten Spiel in Salvador läuft hier alles wie am Schnürchen. Wir kamen sogar pünktlich an die Fähre, die uns wieder übersetzte über den Rio Joao de Tiba nach Santo André, die Überfahrt hat mittlerweile fast so etwas wie Heimkommen für uns.



Am Abend haben wir uns dann noch bei einem Bierchen auf der Terrasse über das Spiel gegen Ghana unterhalten und die Diskussionen, die es in Deutschland offenbar ausgelöst hat. Es geht um Kapitän Philipp Lahm und seine Rolle im defensiven Mittelfeld. Kollege Jan Christian Müller von der „Frankfurter Rundschau“ hat von einem Freund aus Bremen eine witzige SMS zum Thema erhalten. Der Witz geht ungefähr so:



Prüfung zur Trainerausbildung. Frage 247. Ausgangslage: Auf dem Feld spielt der beste Rechtsverteidiger, den es jemals geben wird, als Sechser im defensiven Mittelfeld. Auf der Bank sitzt der beste Sechser aller Zeiten. Der Spieler, der auf dem Feld als Rechtsverteidiger spielt, muss verletzt raus. Wie gehen Sie vor?

Richtig! Sie bringen einen international völlig unerfahrenen Innenverteidiger als rechten Verteidiger. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben sich soeben qualifiziert für das Traineramt beim Hamburger SV!



Der Witz trifft in etwa die öffentliche Meinung, die in Deutschland herrscht: Lahm zurück auf die Verteidigerposition. Schweinsteiger ins defensive Mittelfeld. Ich glaube nicht, dass das Sinn macht. Und ich glaube noch viel weniger, dass das Joachim Löw tun wird. Solange die Abwehrkette mit Boateng, Hummels, Mertesacker und Höwedes steht, wird Philipp Lahm auf der Sechs bleiben. Er hat ein schwaches Spiel gemacht, okay, aber schon bei der WM 2012 hat er ja gesagt, wie schwierig für ihn Spiele bei extremer Hitze sind. Vielleicht musste er dem Klima Tribut zollen.Trotzdem ist die Diskussion für den Kapitän eine neue Herausforderung: Vielleicht noch nie in seiner Nationalmannschaftskarriere musste er sich solch einer Kritik stellen. Bislang war er stets der Unantastbare. Ich glaube aber auch: Lahm wird wieder besser spielen. Die DFB-Elf wird wieder besser spielen.



Erkenntnis des vierzehnten Tages: Ein Unentschieden reicht!