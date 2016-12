Tote Hose

Statistik kann so wunderbar schräg sein: Denn während des WM-Spiel Deutschland-Ghana am Samstag ging in Sachen Erotik offenbar wenig. Das jedenfalls ließ das Hamburger Erotik-Portal FunDorado in einer Pressemitteilung wissen. Das Internet-Angebot habe während des WM-Spiels ein Quotentief erlebt. Was lernen wir daraus? Es gibt auf der Welt Nebensachen, die noch schöner sind als andere. . .