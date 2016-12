Über meinen Besuch im Gotteshaus habe ich auch eine kleine Geschichte für die Zeitung geschrieben. Hier ist sie:



Zwei Sätze für ein Halleluja



WM-Zeit ist Orakel-Zeit. Wahrscheinlich gibt es derzeit kein Tier in Deutschland, das nicht Apfelstücke, Brotkrusten oder Salatblätter von Nationalflaggen fressen, knabbern oder greifen muss, um halbwegs satt zu werden. Sogar Tintenfische, Affen und Elefanten schafften es so schon auf Titelseiten. Ein schönes Beispiel existiert derzeit im unterfränkischen Hofheim, wo ein grauer Papagei namens „Gogo“ zum Zwecke der Ergebnisbestimmung nach ausgelegten Kartoffelchips pickt: Zwei deutsche Spiele. Zwei richtige Vorhersagen.



Auch bei Spielern ist der Aberglaube weit verbreitet. Gary Linecker, zum Beispiel, früherer englischer Stürmer und Philosoph („Fußball ist ein Spiel, bei dem 22 Leute dem Ball hinterherjagen – und am Ende gewinnen immer die Deutschen“), schoss beim Warmmachen nie auf den Kasten. Er wollte sich so die Tore fürs Spiel aufsparen. Vielleicht hätte er doch öfter üben sollen. Jedenfalls, vom Aberglauben zum Glauben ist es ein kurzer Weg.



Eines Abends spazierte ich in Santo André die Hauptstraße entlang, als ich Gesang hörte. Im Gotteshaus brannte Licht. Die Türe stand offen. Ich mag Kirchen. Hinter einer Art Altar mit Plastikblumen predigte eine Frau. Sie war laut. Rasch war mir klar, dass es sich um keinen katholischen Gottesdienst handelte, obwohl es einen Klingelbeutel aus Holz gab. Es gab keine Kreuze. Ich tippte auf eine freichristliche Vereinigung nach Art der Zeugen Jehovas. Keine Ahnung.



Ich blieb dennoch. Leider verstand ich nichts, nur die Worte Deus, Gott, und Halleluja. Sie kamen ständig vor. Deus. Vorm Altar saßen sieben Frauen und zwei Männer auf Plastikstühlen. Halleluja. Sie murmelten. Deus. Es ging reihum, jeder ging einmal nach vorne. Halleluja. Irgendwann war Schluss und sie bildeten einen Kreis um den Altar. Eine Frau zeigte auf mich und lächelte. Oh Deus!



Zögernd ging ich nach vorne. Zehn Augenpaare richteten sich erwartungsvoll auf mich. Ich sagte auf Deutsch, ich sei froh, hier sein zu dürfen und wünschte ihnen alles Gute und dem deutschen Team den Titel. Zwei Sätze nur. Sie verstanden nichts, aber gemeinsam riefen sie: Halleluja.