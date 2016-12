Liveblog zur Fußball-WM 2014 in Brasilien

Montag, 9. Juni: Eine Ode an den Klose



Vorneweg zur Beruhigung der Daheimgebliebenen: Mir geht’s gut! Unsere Unterkunft ist klasse, zum Frühstück gibt’s Schwarzbrot mit Kastanien, Birnenkuchen, Melonensaft und Bananen – Brasilien halt. Auch Mango-Gelee hält das Büffet bereit. Es reicht zwar geschmacklich nicht an Oma Paulas legendäres Quitten-Gelee heran, könnte aber in der Weltrangliste meiner Marmeladen die Orange von Platz fünf verdrängen. Das öffentliche Training der deutschen Nationalelf war ein ziemlicher Rummel, die sportlich wichtigste Botschaft war wohl die, dass Manuel Neuer wieder reguläres Torwarttraining absolvieren kann, die rechte Schulter scheint belastbar. Gut möglich, dass er in einer Woche beim Auftaktspiel der Deutschen gegen Portugal in Salvador doch zwischen den Pfosten stehen wird.



Unter den Zuschauern war auch eine Gruppe vom Stamm der Pataxo-Indianer aus einem nahen Reservat. Zu Ehren von Miroslav Kloses 36. Geburtstag tanzten und musizierten sie, irgendwie aber hatte das Ganze doch etwas zirkus-und klischeehaftes. Nett war’s trotzdem – und es gab natürlich viele schöne Bilder für die TV-Stationen und Amateurfilmer wie mich.



Später wurde Deutschlands Torjäger Nummer eins von der Mannschaft gefeiert. Wie ich exklusiv erfahren habe, hat Karl-Heinz Rummenigge, einer von Kloses Vorgängern als Nationalstürmer, eigens ein Gedicht verfasst, welches Joachim Löw vor dem Abendessen verlas. Jetzt bitte gut anschnallen und tief durchatmen, da müssen Sie jetzt durch:



Lieber Miro, ich danke Dir.

Ich danke Dir, ich danke Dir sehr.

Ich danke Dir, das fällt uns nicht schwer.

Ich danke Dir, danke Dir ganz toll.

Weiß gar nicht, was ich sagen soll.

Ich danke Dir, Du bist ein Schatz,

der letzte Stürmer auf dem Platz,

Ich danke dir jetzt immerfort,

dir eigen ist nun Bombers Rekord,

Ich danke dir, mach nicht viel Worte,

von der Mannschaft gibt’s ne Torte,

36 - frisch und froh,

Miro, mach‘ nur weiter so,

und ich ruf in diesem Saale,

schieß uns zum Titel im Finale,

dann danke ich dir, das fällt nicht schwer.

Danke dir dann noch viel mehr.



Erkenntnis des zweiten Tages: Mango-Gelee schmeckt!