Freitag, 13. Juni: Es regnet und regnet



Es hat sich hier ein wenig eingeregnet in Santo André. Das hat nichts mit dem Datum zu tun, sondern mit der Jahreszeit. Üblich so, sagt Alex, der Chef unserer Wohnanlage. Jedenfalls haben wir vorsorglich eine für Samstag geplante Bootsfahrt zu einer Insel vor der Küste Bahias abgesagt. Die meisten Kollegen, die für Zeitungen arbeiten, können dennoch mal ausspannen – sonntags erscheinen die wenigsten Blätter. Das Spiel der Holländer war natürlich der Hammer. Wahnsinns-Tore. Unglaubliche Energie. Explosiv. Es war fast schon unwirklich, wie sehr Arjen Robben aufgedreht hat. Von wegen, Powerfußball im schwülheißen Salvador funktioniert nicht. Allerdings leistete sich Weltmeister Spanien auch absurde Fehler, und irgendwie eine Torhüter-Dämmerung war diese Neuauflage des Finales von 2010 auch. Iker Casillas scheint tatsächlich abzubauen. Am Abend waren wir dann noch ein bisschen im Dorf unterwegs, und ich muss sagen: Ich verliebe mich immer mehr in dieses Santo André und seine Menschen. Überall werden wir freudig begrüßt und angelächelt, sogar den Weg in die Dorfdisco haben wir gefunden, doch davon später mehr.



Erkenntnis des sechsten Tages: Holland kann gefährlich werden!