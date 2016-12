Samstag, 14. Juni: Der Einmanngegner



Es wird ruhig hier in Santo André: Am Abend fliegt die Mannschaft nach Salvador, wo am Montag endlich auch für deutsche Mannschaft die Weltmeisterschaft beginnen wird. Gegen die Auswahl Portugals übrigens – und nicht gegen Christiano Ronaldo. Oder CR7, wie die Experten sagen. Diese Klarstellung muss sein an dieser Stelle. Denn wer in den vergangenen Tagen die all Fragen hörte, die an Spieler und Bundestrainer gestellt wurden, hätte leicht den Eindruck bekommen können, als Gegner stünde nur ein Mann parat mit betonierter Frisur und auffällig breitem Cowboy-Stand vorm Freistoß. Ronaldo hier, Ronaldo da, Ronaldo überall.



Glücklicherweise hat Bundestrainer Joachim Löw darauf hingewiesen, dass noch mehr portugiesische Spieler antreten werden, wahrscheinlich sogar elf. Der Coach zeigte sich heute beim Morgentraining wieder extrem locker, fast so wie Lukas Podolski später auf der Pressekonferenz. Der Mann mit der Nummer 10, mittlerweile auch schon 29 Jahre alt, steht vor seinem 115. Länderspiel. Eine stolze Bilanz seiner zehnjährigen Karriere, zehn Jahre, „die verflogen sind wie nix“, so Podolski. Nicht nur er habe in dieser Zeit eine Entwicklung durchlebt, auch die Nationalmannschaft sei auf ein Niveau gekommen, „das uns jetzt zu einem ernsthaften Titelkandidaten macht“. Er sei nach Brasilien gekommen, „um die Entwicklung zu Ende zu bringen“. Natürlich gab es auch wieder ein paar typische Poldi-Sätze. Auswahl gefällig? Bitte sehr:



Zu den Temperaturen: „Die Bedingungen dürfen keine Rolle spielen. Ob 50, 55 oder 70 Grad auf dem Platz herrschen, wir wollen das Spiel gewinnen.“



Zum Besuch von Kanzlerin Angela Merkel: „Wir sind froh, wenn sie kommt, das ist immer eine Motivation. Wenn wir gewinnen, machen wir vielleicht ein schönes Selfie.“



Über seinen Sohn: „Er hat heute bei einem Turnier einen Pokal gewonnen. Das ist jetzt Ansporn für mich, noch einen größeren Pokal mit nach Hause zu bringen.“



Die meisten Journalisten, darunter ich, reisen der Mannschaft erst am Spieltag hinterher.



Erkenntnis des siebten Tages: Poldi könnte öfter kommen.