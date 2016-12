Hier mal meine Einzelkritik direkt nach dem Schlusspfiff:



Manuel Neuer: Der Mann in Kanarienvogelgelb war gar nicht flatterhaft. Der Gegner blieb allerdings dem Patienten gegenüber auch artig und zwang ihn zu keiner Parade auf die malade rechte Schulter. Schüsse nach links gab’s schon, aber die hielt Neuer klasse. Vereitelte Großchance von Ronaldo in der Frühphase.



Benedikt Höwedes: Der Schalker Knappe machte bei seinem WM-Debüt die linke Abwehrseite dicht. Fand bei der Ausschaltung von Ronaldo sogar Gelegenheit für Hackentricks mit seinem gefährlichen linken Huf. Hatte Glück bei elfmeterverdächtiger Grätsche gegen Eder.



Mats Hummels: Überragend. Im wörtlichen Sinne. Kopfballtreffer mit der ganzen Wucht der Dortmunder Südtribüne. Dazu erstklassiges Stellungsspiel in der Abwehr. Sollte die Verletzung ernst sein, wäre es ein großer Verlust. Konnte nach dem Spiel aber zur Feier schon wieder auf den Platz humpeln.



Sami Khedira: Wer ein halbes Jahr nach einem Kreuzbandriss mit solch einer Dynamik auf den Platz zurückkehrt, der muss einen eisernen Willen haben. Taktgeber, Ausputzer, Tröster, erfüllte im defensiven Mittelfeld gleich mehrere Jobs auf einmal. Stark.



Mesut Özil: Gefällt mir! Der deutsche Facebook-König (20 Millionen Freunde) wird wieder ein paar Likes bekommen haben. Versprühte eine Ahnung von seiner großen Kunst. Özil war der ideengebende Teil des deutschen Offensivtrios beim 1:0.



Thomas Müller: Kaum hat die WM begonnen, schon müllert es wieder. Und wie! Wahnsinnige Präsenz des Münchners. Müller hier, Müller da, Müller einfach überall! Elfmetertor abgezockt, der zweite Treffer, nun ja, ein echter Müller halt. Am Ende noch ein Abstauber. Wie der große Gerd. Blieb sogar besonnen, als ihm Pepe eine Kopfnuss verpasste.



Philipp Lahm: Solider Auftritt des Kapitäns auf der Sechser-Position. Zweikampfstark, passsicher, 107. Länderspiel – der ewige Lahm.



Per Mertesacker: War mal ein Teil des Duos Schleich & Schnarch. Bei der EM 2012 nicht erste Wahl. Nun die Auferstehung. Zuverlässiger Part neben Mats Hummels in der Innenverteidigung.



Toni Kroos: Ganz starker Auftritt des Münchners. Der hat soviel Gefühl im Fuß, der könnte damit wahrscheinlich auch die „Ballade pour Adeline“ auf dem Klavier spielen. Bei seinen weiten Flankenwechseln tropfte den Mitspielern immer der Ball in den Lauf. Genial.



Mario Götze: Die Überraschung in der Startelf. Spielte in der Spitze, wechselte aber immer wieder auf die Flügel. Spritzig, wendig, laufstark, kaum vom Ball zu trennen.



Jerome Boateng: Der Schlaks machte auf der rechten Außenbahn seine Sache prima. Fand in der Anfangsphase sogar Zeit für ausgedehnte Ausflüge in den portugiesischen Fremdbereich. Wechselte nach Hummels-Verletzung in die Zentrale – und putzte auch da alles weg.



Andre Schürrle: Hatte nach seiner Einwechslung zu wenig Zeit, um Dampf zu machen.



Shkodran Mustafi: Nach dem Hummels-Aus verteidigte er rechts. Vor wenigen Wochen noch im italienischen Niemandsland von Genua, heute auf der WM-Bühne. Kometenhafter Aufstieg. Trotzdem nur zweite Wahl.



Lukas Podolski: Durfte als sogenannte Spezialkraft am Ende auch noch ran, konnte aber keine Akzente mehr setzen.